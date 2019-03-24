Фонсека: После матча против Португалии я верю, что Украина обойдет Сербию

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал результат поединка между сборной Украины и Португалии.

"Все эксперты перед матчем отдавали предпочтение Португалии, но я не был таким уверенным. Сборная Украины колоссально изменилась за последние годы. Шевченко поменял менталитет игроков. Я вижу с каким желанием они едут в сборную, вижу атмосферу в коллективе, вижу, как футболисты отдаются на поле. Самое главное – они играют в футбол.

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Я знал, что Украина может рассчитывать на положительный результат. Могу с уверенностью сказать, что нынешний состав сборной Португалии едва ли не самый сильный за всю историю.

В начале матча Украина играла идеально, высокий прессинг создал большие проблемы португальцам. Свои лучшие качества показали центральные защитники Кривцов и Матвиенко. Противостоять Роналду было очень сложно, но они хорошо справились. Не просто хорошо, а провели фантастический матч.

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Для меня Португалия – главный фаворит группы. За вторую позицию будет битва между Сербией и Украиной. Но после пятничного матча я еще больше верю в Украину", – сказал Фонсека в эфире телеканала "Футбол 1".