Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека может попробовать свои силы в Российской Премьер-лиге.

Российский Краснодар в поисках нового тренера обратил внимание на экс-наставника Шахтера Паулу Фонсеки, информирует Матч ТВ.

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Кроме португальца, Краснодар рассматривает кандидатуру Эусебио Ди Франческо, который возглавлял Сассуоло до прихода Роберто Де Дзерби. Боссов российского клуба привлекают обе кандидатуры, поскольку они являются поклонниками атакующего стиля. Интересно, что первые контакты с Фонсекой уже состоялись, так что достаточно высока вероятность успешного завершения переговоров.

Отметим, что Краснодар уволил своего наставника, Виктора Гончаренко, 5 января. "Быки" сейчас занимают 5 место в РПЛ, отставая от первого Зенита на 9 очков.

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