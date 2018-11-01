Фонсека: Мені шкода тих, хто приходить дивитись такий футбол

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував матч 1/8 фіналу Кубка України проти Олімпіка.

"Це був нудний матч. Гадаю, вболівальникам не подобається такий футбол. Ми намагалися, хоч було складно розкрити зони команди, яка не грала й не атакувала. У першому таймі суперник навіть не дістався до наших воріт, поставивши десятьох гравців поблизу власного штрафного. Розкрити оборону з такою кількістю футболістів було важко.

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У другому таймі Олімпік фактично виграв у лотерею, забивши перший м’яч, коли супротивник навіть не докладав зусиль. Одна справа, коли в тебе не виходить, але не робити спроб… Як тренерові, що любить гру і гарне видовище, мені складно це зрозуміти. Мені шкода тих, хто приходить дивитися такий футбол.

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Ми атакували й перемогли в матчі, який видався дуже нудним. Враховуючи наші зусилля, гадаю, це цілком справедливо. Звісно, в певних моментах ми були не такими швидкими, як того вимагав поєдинок. Однак, повторюся, нелегко, коли опонент повністю закритий у своєму штрафному. Заслужена перемога. Шахтар – єдина команда, яка сьогодні принаймні намагалася грати", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.