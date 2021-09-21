Форвард харьковчан Руслан Фомин верит, что его команде по силам остановить подопечных Александра Рябоконя в 1/16 финала турнира.

"Все понимаем, что за соперник – очень хорошего уровня. Многих футболистов знаю.

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Конечно, будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все-таки мы ниже рангом – в Первой лиге, а они в УПЛ и довольно хорошо идут в турнирной таблице. Однако мы играем дома, при наших болельщиках. Постараемся навязать им борьбу", – сказал Фомин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок между Металлистом и Десной за выход в 1/8 финала Кубка Украины состоится уже сегодня, 21 сентября. Начало встречи в 19:00.

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