Форвард харків'ян Руслан Фомін вірить, що його команді під силу зупинити підопічних Олександра Рябоконя в 1/16 фіналу турніру.

"Всі розуміємо, що за суперник – дуже хорошого рівня. Багатьох футболістів знаю.

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Звичайно, буде цікаво перевірити свої сили на тлі такого суперника. Все-таки ми нижче рангом – у Першій лізі, а вони в УПЛ і досить добре йдуть в турнірній таблиці. Проте ми граємо вдома, при наших уболівальниках. Постараємося нав'язати їм боротьбу", – сказав Фомін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок між Металістом і Десною за вихід в 1/8 фіналу Кубка України відбудеться вже сьогодні, 21 вересня. Початок зустрічі о 19:00.

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