Бывший наставник сборной Украины Михаил Фоменко эмоционально высказался относительно скандала – ему вроде бы платили за вызов и заигрывание футболистов за национальную команду.

Журналист Андрей Сенькив заявил, что Фоменко вызывал Зинченко на чемпионат Европы 2016 года за деньги. Каждая проведенная минута на поле якобы пополняла кошелек тренера на тысячу долларов. Это должно было помочь трансферу Александра в Манчестер Сити.

Фоменко получал деньги за игровое время Зинченко на Евро-2016, – журналист

Еще за нескольких игроков тоже, вероятно, платили, чтобы те попадали в сборную для тех или иных целей. Михаилу Фоменко пришлось комментировать такую ​​информацию. "Кто вам такое сказал? Это дебилизм. Это же надо было... Это нельзя назвать нормальными делами. Разве такое может быть? Дебилизм! Все, до свидания", – приводит слова специалиста Tribuna.

Напомним, Зинченко все же перебрался в Манчестер Сити из Уфы летом 2016-го. Сейчас в активе Александра 100 матчей в футболке "горожан", 2 гола и 7 ассистов.

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