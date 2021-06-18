"Шел 2016-й год. Зинченко, выступая за Уфу, провел за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, например, за Россию. Затем его не вызвали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские встречи с Уэльсом и Кипром. И тут его вызывают на спарринг перед Евро, а затем берут на сам турнир.

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Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было сыграть за сборную 75% матчей за последние два года. При этом нужно было, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно, только 20% – отрицательно.

Тогдашний руководитель Уфы Шамиль Газизов уже имел на руках предложение Манчестер Сити. Он придумал хитрый план, чтобы не было заседаний, чтобы спокойно и гарантированно футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением.

По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было даже такое название "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а затем агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине. Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины.

Агенты Зинченко – русские, точно один из них – Алан Прудников. Они вместе с руководителем Уфы обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче. По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал 1000 долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016.

Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги. Вероятно, сам Зинченко даже не знает обо всей этой истории", – заявил Сенькив в эфире ТаТоТаке.

Напомним, Зинченко перебрался в Манчестер Сити летом 2016-го, где отправлялся в аренду в ПСВ. Сейчас в активе Александра 100 матчей в футболке "горожан", 2 гола и 7 ассистов.

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