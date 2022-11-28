"Я привітаю свою команду – вона досягла колосального успіху. Футболісти билися безстрашно, але це лише один крок. На поле вийшли воїни, які не щадили себе. Якщо ми збережемо цей імпульс і ще більше повіримо в себе, то будемо на багато здатні.

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У нас був шанс зробити рахунок 2:1 на нашу користь, ми повинні ще попрацювати над реалізацією моментів. Але це приходить із упевненістю. Тепер потрібно готуватися до матчу із Коста-Рікою. У нас хороша командна взаємодія, навіть якщо багато речей не здаються такими очевидними.

Я пишаюся реакцією своєї команди на пропущений м'яч. Менталітет – це те, що ми мали намір продемонструвати у цій грі. Ми протистояли топ-команді на рівних. Нам потрібні чотири очки у групі. Якщо ми збережемо заданий імпульс і зосередимося на наступній грі, тоді багато чого стане можливим", – цитує Фліка Sport1.de.

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