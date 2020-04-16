Флетчер получит должность в Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник сборной Шотландии Даррен Флетчер близок к возвращению в родной клуб.

Экс-хавбек МЮ вернется на Олд Траффорд, утверждает Manchester Evening News.

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Флетчер, скорее всего, займет административную должность, поскольку тренерский штаб Юнайтед укомплектован. Шотландца называли среди претендентов на вакантную должность футбольного директора. Недавно Флетчер снялся в промо "красных дьяволов", приняв участие в благотворительной акции Манчестер Юнайтед ради помощи Национальной службе здравоохранения.

Напомним, что Даррен Флетчер провел в составе манкунианцев 13 сезонов и завоевал с МЮ 13 трофеев. Также он защищал цвета Вест Бромвича и Сток Сити.

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