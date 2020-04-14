Ван дер Сар не станет функционером Манчестер Юнайтед – среди претендентов есть другие легенды манкунианцев

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар не станет футбольным директором бывшего клуба.

Кандидатура экс-голкипера "красных дьяволов" не рассматривается боссами клуба, сообщает The Athletic.

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Исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд действительно ищет на вакантную должность бывшего игрока Юнайтед с большим авторитетом. Считалось, что ван дер Сар – топ-претендент, поскольку имеет опыт административной работы в родном Аяксе. Однако, у менеджмента МЮ есть другие фавориты. В данный момент больше всего шансов оказаться в кресле функционера у Патриса Эвра, Рио Фердинанда и Даррена Флетчера.

К слову, Эдвин ван дер Сар защищал цвета Манчестер Юнайтед в 2005-2011 гг. и завоевал с командой 10 трофеев, включая 4 чемпионских титула и кубок Лиги чемпионов.

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