Фирмино устроил феерию в Саудовской Аравии, оформив дубль+пас – экс-звезда Манчестер Сити приобщился к разгрому
Аль-Ахли переиграл Аль-Таэ в 21 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 21 тур
Аль-Таэ – Аль-Ахли – 1:4
Голы: Менса, 43 – Фирмино, 45+8, 60, Марез, 82, Кессье, 88
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Аль-Ахли не упустил свой шанс взять очки в матче с аутсайдером. Звезды команды устроили настоящее давление на ворота соперника, впрочем, пропустили первыми. Реакция была мгновенной. Фирмино еще до перерыва сравнял счет. Бывший игрок Ливерпуль во встрече оформил дубль и голевую передачу. Экс-игрок Манчестер Сити Рияд Марез ассистировал Фирмино, а затем забил сам. Точку в матче поставил Кессье.
Аль-Ахли пребывает на третьей строчке с 43 баллами. Аль-Таэ остался на 16 месте с 18 очками.