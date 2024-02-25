Аль-Ахли переиграл Аль-Таэ в 21 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 21 тур

Аль-Таэ – Аль-Ахли – 1:4

Голы: Менса, 43 – Фирмино, 45+8, 60, Марез, 82, Кессье, 88

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Аль-Ахли не упустил свой шанс взять очки в матче с аутсайдером. Звезды команды устроили настоящее давление на ворота соперника, впрочем, пропустили первыми. Реакция была мгновенной. Фирмино еще до перерыва сравнял счет. Бывший игрок Ливерпуль во встрече оформил дубль и голевую передачу. Экс-игрок Манчестер Сити Рияд Марез ассистировал Фирмино, а затем забил сам. Точку в матче поставил Кессье.

Аль-Ахли пребывает на третьей строчке с 43 баллами. Аль-Таэ остался на 16 месте с 18 очками.

Roberto Firmino heads home the first and second goals to start the comeback for Al Ahli ️#yallaRSL pic.twitter.com/CxyUdn9mRs — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 24, 2024

Roberto Firmino scores his second of the game & looks like he has finally found his goal scoring instincts again!pic.twitter.com/bNIEHBGrfE https://t.co/z1fmJ0C1m8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 24, 2024

@Mahrez22 slams it home from the edge of the box to give Al Ahli the two-goal cushion #yallaRSL pic.twitter.com/pFsYAYMlzs — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 24, 2024