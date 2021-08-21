Настасич совершил полноценный трансфер в Фиорентину, сообщает официальный сайт "фиалок". Сумма перехода не разглашается.

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Серб в свое время считался очень перспективным центрбеком, из-за чего перебрался в Манчестер Сити в сезоне 2012/13. В составе "горожан" Настасич выигрывал чемпионат Англии, а также признавался лучшим молодым игроком команды.

К слову, Матея засиял именно в Фиорентине, откуда и перешел в Манчестер Сити за 15 млн евро. Прошлый сезон Настасич провел в Шальке, где сыграл 18 матчей без результативных действий.

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