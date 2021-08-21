Милан объявил о подписании чемпиона Европы
12:30 - Читати українською
Защитник Ромы и сборной Италии Алессандро Флоренци официально перебрался в Милан.
"Россонери" на своем официальном сайте сообщил о приходе Флоренци из Ромы. Итальянец присоединился в Милан на правах аренды.
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Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, а миланцы смогут выкупить правого защитника. Флоренци выступать в новой команде под 25 номером.
К слову, прошлый сезон Алессандро провел в аренде в составе ПСЖ, провел 36 матчей и отметился 2 голами и 1 ассистом.
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