Настасіч здійснив повноцінний трансфер до Фіорентини, повідомляє офіційний сайт "фіалок". Сума переходу не розголошується.

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Серб свого часу вважався дуже перспективним центрбеком, через що перебрався до Манчестер Сіті у сезоні 2012/13. У складі "містян" Настасіч вигравав чемпіонат Англії, а також визнавався найкращим молодим гравцем команди.

До слова, Матея засяяв саме у Фіорентині, звідки і перейшов до Ман Сіті за 15 млн євро. Минулий сезон Настасіч провів у Шальке, де зіграв 18 матчів без результативних дій.

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