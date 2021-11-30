В рамках программы вторника в 15-м туре Серии А было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 15-й тур

Фиорентина – Сампдория – 3:1

Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттиль, 45 – Габьяддини, 15

Верона – Кальяри – 0:0

Саллернитана – Ювентус – 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70

Нереализованный пенальти: Дибала, 90+5

Фиорентина принимала Сампдорию, пытаясь реабилитироваться за поражение от Эмполи и сохранить шестую позицию под давлением Ювентуса. Впрочем, первый гол забили генуэзцы – это Габьяддини на 15-й минуте подрезал подачу Кандревы ударом головой в дальний угол. 0:1!

Разъярённые "фиалки" в ответ отгрузили три ещё до перерыва. На 23-й минуте Кальехон замкнул прострел Соттиля на дальнюю штангу, пробив с метра. 1:0. На 32-й минуте контратака хозяев завершилась навесом Бонавентуры с правого фланга и точным ударом головой в исполнении Влаховича, а на 45-й Соттиль сыграл на добивании после заблокированного выстрела Бонавентуры с левого края штрафной – 3:1!

Во втором тайме Сампдория выровняла матч, но хотя бы возродить интригу команде не удалось. Флорентийцы тоже не забивали. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев.

Ювентус приехал в гости к Салернитане за лёгкой победой. Иных прогнозов не могло быть – у туринцев хоть и есть проблемы, но переехать 20-ю команду Серии А они явно способны. На 21-й минуте этот факт подтвердил Дибала, который на 21-й минуте обыгрался с Кулусевски и пробил метров с 22-х точно в правый нижний угол. 0:1! На 28-й Кьеллини забил второй гол, однако его отменили из-за положения вне игры. Хозяева, однако, огрызались контратаками – в одной из них Сими даже вышел один на один. Щенсны и офсайд спасли Юве.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей. Во втором тайме от "бьянконери" ожидали разгрома, но за стартовые 20 минут ни одного реального момента они так и не создали. Салернитана же ещё и испугала гранда выстрелом Пеллегрини в каркас. Впрочем, на 70-й минуте Ювентусу удалось закрыть игру: Бернардески принял заброс на левый край штрафной и прострелил на ближнюю штангу, а свежий Мората эффектным касанием переправил мяч в ворота – 0:2!

Этот гол оказался последним во встрече. Туринцы празднуют победу, набирают 24 очка и догоняют Фиорентину, но остаются на седьмой строчке.

В параллельном матче Верона принимала Кальяри. От хозяев тоже ожидали триумфа, ведь островитяне не знали побед в течение шести туров Серии А, держась на дне турнирной таблицы вместе с Салернитаной – впрочем, реальность оказалась иной. Подопечные Игора Тудора создали ряд неплохих моментов, но их суммарный вес составил всего 1,17 xG. Гости же не уступали активности, наиграв на 1,01 ожидаемый гол.

Забить не удалось ни в первом, ни во втором тайме. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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