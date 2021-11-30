В рамках програми вівторка у 15-му турі Серії А було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 15-й тур

Фіорентина – Сампдорія – 3:1

Голи: Кальєхон, 23, Влаховіч, 32, Соттіль, 45 – Габ'яддіні, 15

Верона – Кальярі – 0:0

Салернітана – Ювентус – 0:2

Голи: Дибала, 21, Мората, 70

Нереалізований пенальті: Дибала, 90+5

Фіорентина приймала Сампдорію, намагаючись реабілітуватись за поразку від Емполі й зберегти шосту позицію під тиском Ювентуса. Втім, перший гол забили генуезці – це Габ'яддіні на 15-й хвилині підрізав подачу Кандреви ударом головою в дальній кут. 0:1!

Розлючені "фіалки" у відповідь відвантажили три ще до перерви. На 23-й хвилині Кальєхон замкнув простріл Соттіля на дальню стійку, пробивши з метру. 1:0. На 32-й хвилині контратака господарів завершилась навісом Бонавентури з правого флангу й точним ударом головою у виконанні Влаховіча, а на 45-й Соттіль зіграв на добиванні після заблокованого пострілу Бонавентури з лівого краю штрафного – 3:1!

В другому таймі Сампдорія вирівняла матч, але хоча б відродити інтригу команді не вдалося. Флорентійці теж не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів.

Ювентус приїхав у гості до Салернітани за легкою перемогою. Інакших прогнозів не могло бути – туринці хоч і мають купу проблем, але переїхати 20-ту команду Серії А вони явно здатні. На 21-й хвилині цей факт підтвердив Дибала, який на 21-й хвилині обігрався з Кулусевскі й пробив метрів з 22-х точно в правий нижній кут. 0:1! На 28-й К'єлліні забив другий гол, однак його скасували через положення поза грою. Господарі, однак, огризалися контратаками – в одній з них Сімі навіть вийшов віч-на-віч. Щенсни та офсайд врятували Юве.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги гостей. В другому таймі від "б'янконері" очікували розгрому, однак за стартові 20 хвилин жодного реального моменту вони так і не створили. Салернітана ж ще й налякала гранда пострілом Пеллегріні в каркас. Втім, на 70-й хвилині Ювентусу таки вдалося закрити гру: Бернардескі прийняв закидання на лівий край штрафного та прострілив на ближню стійку, а свіжий Мората ефектним дотиком переправив м'яч у ворота – 0:2!

Цей гол виявився останнім у зустрічі. Туринці святкують перемогу, набирають 24 очки й наздоганяють Фіорентину, але залишаються на сьомій сходинці.

В паралельному матчі Верона приймала Кальярі. Від господарів теж очікували тріумфу, адже острів'яни не знали перемог протягом шести турів Серії А, тримаючись на дні турнірної таблиці разом із Салернітаною – втім, не все сталося, як гадалося. Підопічні Ігора Тудора створили низку непоганих моментів, але їхня сумарна вага становила всього 1,17 xG. Гості ж не поступалися в активності, награвши на 1,01 очікуваний гол.

Реально ж забити не вдалося ні у першому, ні у другому таймі. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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