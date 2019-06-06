Фиорентина официально сменила владельца

Американский магнат Рокко Коммиссо стал владельцем Фиорентины.

Фиорентина на своем официальном сайте сообщила, что Диего и Андреа Делла Валле продали клуб американскому бизнесмену Рокко Коммиссо.

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"Я всегда был фанатом итальянского футбола, и нет слов, чтобы описать, какая это для меня честь. За три года переговоров о покупке футбольного клуба я хорошо узнал, насколько важна Фиорентина для города и фанатов", – сказал Коммиссо.

Предыдущие владельцы вытащили "фиалок" в Серию А из четвертого итальянского дивизиона.

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