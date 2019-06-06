toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Фиорентина официально сменила владельца

15:48 74 Читати українською
Фиорентина официально сменила владельца
Рокко Коммиссо / AS

Американский магнат Рокко Коммиссо стал владельцем Фиорентины.

Фиорентина на своем официальном сайте сообщила, что Диего и Андреа Делла Валле продали клуб американскому бизнесмену Рокко Коммиссо.

Милан согласовал контракт с Джампаоло, – СМИ

"Я всегда был фанатом итальянского футбола, и нет слов, чтобы описать, какая это для меня честь. За три года переговоров о покупке футбольного клуба я хорошо узнал, насколько важна Фиорентина для города и фанатов", – сказал Коммиссо.

Предыдущие владельцы вытащили "фиалок" в Серию А из четвертого итальянского дивизиона.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Красивый хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Швейцария – 3:1
00:40
1896
Теги
Италия Фиорентина Фиорентина Рокко Коммиссо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
32
мин
Нидерланды
21:45
Англия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук