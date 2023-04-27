Фиорентина не смогла забить Кремонезе во втором полуфинале Кубка Италии, но все равно вышла в финал турнира.

Кубок Италии, 1/2 финала. Ответный матч

Фиорентина – Кремонезе 0:0 (первый матч – 2:0)

Фиорентина проиграла два последних матча – в Лиге конференций и Серии А, и главный тренер команды Винченцо Итальяно намекнул на то, что его подопечные расслабились и начали делить матчи на нужные и второстепенные. В ответном полуфинале Кубка Италии тренер ждал от своих игроков реакции – тем более, что на кону стояла путёвка в финал Кубка Италии.

Для того, чтобы у футболистов Фиорентины не было соблазна сделать минимальную домашнюю работу (всё-таки в первом полуфинале команда добыла комфортную победу со счётом 2:0), тифози "фиалок" устроили красивейшую хореографию на трибунах. В частности Курва Фьезоле подготовила захватывающий дух перформанс в виде надписи с одним словом – "Победа!"

Несмотря на столь замечательную атмосферу, игроки хозяев так и не смогли забить хотя бы один мяч – Гонсалес, Кабрал и Кастровилли упустили свои возможности. Однако настроение болельщиков не было испорчено, потому что Фиорентина все равно впервые с 2014 вышла в финал Кубка Италии – благодаря победе над Кремонезе в первом полуфинале со счетом 2:0.

В решающей битве за трофей Виола сразится с Интером.