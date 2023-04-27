Фіорентина не змогла забити Кремонезе у другому півфіналі Кубка Італії, проте все одно вийшла у фінал турніру.

Кубок Італії, 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Фіорентина – Кремонезе 0:0 (перший матч – 2:0)

Фіорентина програла два останні матчі – в Лізі конференцій і Серії А, і головний тренер команди Вінченцо Італьяно натякнув на те, що його підопічні розслабилися і почали ділити матчі на потрібні і другорядні. У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії тренер чекав від своїх гравців реакції – тим паче, що на кону стояла путівка до фіналу Кубка Італії.

Для того, щоб у футболістів Фіорентини не було спокуси зробити мінімальну домашню роботу (все ж в першому півфіналі команда здобула комфортну перемогу з рахунком 2:0), тіфозі "фіалок" влаштували красиву хореографію на трибунах. Зокрема Курва Ф'єзоле підготувала захоплюючий дух перформанс у вигляді напису з одним словом – "Перемога!"

Незважаючи на таку чудову атмосферу, гравці господарів так і не змогли забити бодай одного м'яча – Гонсалес, Кабрал і Кастровіллі змарнували свої нагоди. Проте настрій вболівальників не було зіпсовано, бо Фіорентина все одно вперше з 2014 року вийшла у фінал Кубка Італії – завдяки перемозі над Кремонезе у першому півфіналі з рахунком 2:0.

У вирішальній битві за трофей Віола зіграє з Інтером.