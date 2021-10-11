"Чувствовалось, что был четкий план на игру и дело не в быстром голе, а в том, чтобы накрывать финнов высоким прессингом, активно действовать на подборах, в несколько передач преодолевать расстояние от своей штрафной площадки – к чужим воротам. На мой взгляд, первый тайм в исполнении украинской сборной был образцовым, дважды забили, создали еще несколько предпосылок для взятия ворот хозяев, но подвела реализация.

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Создалось впечатление, что финны не ожидали от подопечных Александра Петракова такой прыти и были подавлены. Что касается пропущенного гостями гола, то это, скорее, был просто несчастный случай. Наши наиграли на победу, однако нужно оперативно выяснить, почему в концовке матча, когда хозяева все силы бросили на штурм у нас не получались контрвыпады.

Хотя, конечно, главное, что очень ценные три очка были добыты. Остается пожелать ребятам, как следует восстановиться и во всеоружии подойти к не менее важному следующему сражению – с Боснией и Герцеговиной", – сказал Полунин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в матче 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде одолела финнов со счетом 2:1. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D, имея в своем активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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