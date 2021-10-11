"Відчувалося, що був чіткий план на гру і справа не у швидкому голі, а в тому, щоб накривати фінів високим пресингом, активно діяти на підборах, у кілька передач долати відстань від свого штрафного майданчика – до чужих воріт. На мій погляд, перший тайм у виконанні української збірної був зразковим, двічі забили, створили ще кілька передумов для взяття воріт господарів, але підвела реалізація.

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Склалося враження, що фіни не очікували від підопічних Олександра Петракова такої прудкості і були пригнічені. Що стосується пропущеного гостями гола, то це, скоріше, був просто нещасний випадок. Наші награли на перемогу, проте потрібно оперативно з'ясувати, чому наприкінці матчу, коли господарі всі сили кинули на штурм, у нас не виходили контрвипади.

Хоча, звичайно, головне, що дуже цінні три очки були здобуті. Залишається побажати хлопцям, як слід відновитися і у всеозброєнні підійти до не менш важливого наступного поєдинку – з Боснією і Герцеговиною", – сказав Полунін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у матчі 7-го туру відбору ЧС-2022 збірна України на виїзді здолала фінів з рахунком 2:1. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D, маючи у своєму активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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