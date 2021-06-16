Финляндия могла выйти вперед уже на третьей минуте матча. Райтала убежал от Кузяева по правому флангу и подал в штрафную, а Похьянпало, перепрыгнув Зобнина и Баринова, замкнул ударом головой. Однако в ситуацию вмешался VAR, который зафиксировал минимальный офсайд. Россияне постепенно перехватили инициативу и открыли счет в компенсированное время. Алексей Миранчук пробил в дальний угол, а Градецки не смог спасти.

Финляндия уступила России на Евро-2020 – конкурент Малиновского в одиночку вытащил победу

В начале второго тайма Пукки ворвался на левый угол штрафной, эффектно обыграл Баринова и мощно пробил по центру. Однако Сафонов поймал мяч. Позже, на 72 минуте, россияне развалили защиту Финляндии. Кузяев получил четкую передачу на линию штрафной и пробил в дальний угол, но Градецки спас свои ворота. 0:1 – россияне набирают первые очки на Евро-2020 и сравниваются с Финляндией.