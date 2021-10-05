"Каждый раз, выходя на поле, я хочу забивать голы. Это главная задача нападающего. Но игра против Украины была тяжелой, нам приходилось много обороняться.

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Теперь у нас есть опыт удачного выступления против украинцев, надеюсь, он поможет нам и в домашнем матче.

Игра перед своими болельщиками – это совсем другое дело, мы должны играть смелее. Впереди еще три встречи и мы должны набирать очки в каждом поединке. В случае победы в отдельном матче, еще ничего не будет выиграно, а в случае проигрыша – ничего не потеряно. Не стоит смотреть на турнирную таблицу, нужно сосредоточить всю свою энергию на одной игре", – цитирует Пукки Yle.

Напомним, поединок со сборной Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась ничьей 1:1 (Миколенко на последней минуте привез пенальти в свои ворота и именно Пукки восстановил статус-кво).

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