Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко заверил, что "сине-желтые" максимально настраиваются на поединок с финнами, имея горький опыт первого матча.

"Финляндия – хорошая сборная, которая играет в футбол. У них хорошие игроки – мы в Киеве уже убедились в этом.

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Поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить на поединок с боевым настроением", – сказал Шапаренко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок со сборной Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась ничьей 1:1 (Миколенко на последней минуте привез пенальти в свои ворота и финны сравняли).

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