"Кожного разу, виходячи на поле, я хочу забивати голи. Це головне завдання нападника. Та гра проти України була важкою, нам доводилося багато оборонятися.

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Тепер у нас є досвід вдалого виступу проти українців, сподіваюся, він допоможе нам і в домашньому матчі.

Гра перед своїми вболівальниками – це зовсім інша справа, ми повинні грати сміливіше. Попереду ще три зустрічі і ми повинні набирати очки у кожному поєдинку. У разі перемоги в окремому матчі, ще нічого не буде виграно, а в разі програшу – нічого не втрачено. Не варто дивитися на турнірну таблицю, потрібно зосередити всю свою енергію на одній грі", – цитує Пуккі Yle.

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Фінляндії відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася нічиєю 1:1 (Миколенко на останній хвилині привіз пенальті у свої ворота і саме Пуккі відновив статус-кво).

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