Александр Петраков определился с перечнем футболистов, которые могут выйти на поле в седьмом туре отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Финляндии.

Тренерскому штабу сборной Украины среди 24-х футболистов, которые готовились к матчу и полетели в столицу Финляндии, предстояло выбрать одного, который не попадет в финальную заявку. Им стал полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихалёнок.

Финляндия – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022

Заметим, что перед очным матчем у обеих команд по 5 набранных очков в активе. Правда, финны еще имеют в запасе игру против Франции. Поединок Финляндия – Украина состоится сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Финляндия – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на матч отбора к ЧМ-2022:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом