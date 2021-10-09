Олександр Петраков визначився з переліком футболістів, які можуть вийти на поле у сьомому турі відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Фінляндії.

Тренерському штабу збірної України серед 24-х футболістів, які готувалися до матчу та полетіли до столиці Фінляндії належало обрати одного, який не потрапить у фінальну заявку. Ним став півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок.

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Зауважимо, що перед очним матчем у обох команд по 5 набраних очок у активі. Щоправда, фіни ще мають у запасі гру проти Франції. Поєдинок Фінляндія – Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Фінляндія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до ЧС-2022:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

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