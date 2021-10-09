Сборные Финляндии и Украины выбрали экипировки на поединок квалификации к ЧМ-2022.

Финляндия выйдет на поле в матче с Украиной в привычной для себя белой форме с темно-синим крестом, сообщает официальный сайт УАФ. Вратарь финнов сыграет в желтом комплекте.

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Украинцы же сыграют в выездной экипировке синего цвета. Голкипер "сине-желтых" сыграет в салатовых цветах.

К слову, матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки уже сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00. "Сине-желтые" пока занимают второе место в группе D, опережая финнов по дополнительным показателям.

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