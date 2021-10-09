Збірні Фінляндії та України обрали екіпірування на поєдинок кваліфікації до ЧС-2022.

Фінляндія вийде на поле на матч з Україною у звичній для себе білій формі з темно-синім хрестом, повідомляє офіційний сайт УАФ. Воротар фінів зіграє у жовтому комплекті.

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Українці ж зіграють у виїздному екіпіруванні синього кольору. Голкіпер "синьо-жовтих" зіграє у салатових кольорах.

До слова, матч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі вже сьогодні, 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00. "Синьо-жовті" наразі посідають друге місце у групі D, випереджаючи фінів за додатковими показниками.

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