Валансьен на своем официальном сайте объявил о переходе 34-летнего полузащитника Джабы Канкавы. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Грузин уже имеет опыт выступлений во Франции, где в свое время играл за Реймс. Последним его клубом был казахский Тобол. Безусловно, наибольшего успеха Канкава достиг в Днепре, с которым доходил до финала Лиги Европы в 2015 году.

К слову, Валансьен в нынешнем розыгрыше Лиги 2 выступает довольно нестабильно. После 19 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице, однако от зоны плей-офф отстает всего на 5 очков.

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