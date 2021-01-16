Валансьєн на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 34-річного півзахисника Джаби Канкави. Контракт розрахований до кінця нинішнього сезону.

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Грузин уже має досвід виступів у Франції, де свого часу грав за Реймс. Останнім його клубом був казахський Тобол. Безумовно, найбільшого успіху Канкава досяг у Дніпрі, з яким діставався до фіналу Ліги Європи у 2015 році.

До слова, Валансьєн у нинішньому розіграші Ліги 2 виступає доволі нестабільно. Після 19 турів команда посідає 10-те місце в турнірній таблиці, однак від зони плей-офф відстає лише на 5 очок.

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