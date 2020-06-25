Финал Кубка Украины-2020 во второй раз сменит прописку – Львов не сможет принять решающий матч

Динамо и Ворскла решающий матч за Кубкок Украины не сыграют на Арене Львов.

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщил, что финал Кубка Украины 2020 года, в котором сыграют полтавская Ворскла и киевское Динамо, состоится в Харькове на ОСК Металлист.

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Это уже во второй раз финальный матч меняет прописку. Изначально планировалось, что он состоится в Тернополе. Из-за пандемии коронавируса его перенесли во Львов и вот теперь из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской области игру проведут в Харькове.

Отмечается, что УАФ также рассматривала вариант с Днепр-Ареной, но остановила свой выбор на ОСК Металлист. Сообщается, что официально об изменениях объявят завтра, 26 июня.

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