Максимов привел аргументы, почему Динамо стоит опасаться Ворсклы в финале Кубка Украины

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Украины, где полтавчанам предстоит сыграть против Динамо.

"В начале июня нам уже пришлось встречаться с Мариуполем в календарном матче чемпионата. Тогда все закончилось ничьей, и было ощущение, что и кубковый поединок также пройдет на встречных курсах, и каждому из соперников будет трудно склонить чашу весов на свою сторону. Вот почему при подготовке к матчу с азовцами мы настойчиво тренировали пенальти

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

Я уже отмечал, что мы в последнее время тщательно шлифовали пробитие пенальти. Я обратил внимание на то, как уверенно Исенко выигрывал свои дуэли. Поэтому перед поединком сказал ему, что если 120 минут не определят победителя, то он выходит на замену и отражает два удара. Как видите, я почти угадал... Хотя, повторюсь, хорошо себя проявила вся команда.

Знаете, у кубкового турнира свои законы. Вот и два года назад, когда возглавляемая мной Кешла выясняла отношения в финале Кубка Азербайджана с Габалой, выше расценивались шансы подопечных украинского специалиста Романа Григорчука, но трофей достался именно моим ребятам. В конце концов, и когда в 2009 году Ворскла играла в финале с Шахтером, большинство отдавало предпочтение "горнякам", однако Кубок уехал в Полтаву. Чувствую, что 8 июля также будет очень интересное противостояние", – сказал Максимов в комментарии официальному сайту УАФ.

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