Фінал Кубка України-2020 вдруге змінить прописку – Львів не зможе прийняти вирішальний матч

Динамо та Ворскла вирішальний матч за Кубкок України не зіграють на Арені Львів.

Журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що фінал Кубка України 2020 року, в якому зіграють полтавська Ворскла і київське Динамо, відбудеться в Харкові на ОСК Металіст.

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Це вже вдруге фінальний матч змінює прописку. Спочатку планувалося, що він відбудеться у Тернополі. Через пандемію коронавірусу його перенесли до Львова і ось тепер через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львівській області гру проведуть у Харкові.

Зазначається, що УАФ також розглядала варіант із Дніпро-Ареною, але зупинила свій вибір на ОСК Металіст. Повідомляється, що офіційно про зміни оголосять завтра, 26 червня.

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