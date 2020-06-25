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Фінал Кубка України-2020 вдруге змінить прописку – Львів не зможе прийняти вирішальний матч

22:31 - Читать на русском
Фінал Кубка України-2020 вдруге змінить прописку – Львів не зможе прийняти вирішальний матч
ОСК Металіст / фото: Шахтар

Динамо та Ворскла вирішальний матч за Кубкок України не зіграють на Арені Львів.

 

Журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що фінал Кубка України 2020 року, в якому зіграють полтавська Ворскла і київське Динамо, відбудеться в Харкові на ОСК Металіст.

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Це вже вдруге фінальний матч змінює прописку. Спочатку планувалося, що він відбудеться у Тернополі. Через пандемію коронавірусу його перенесли до Львова і ось тепер через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львівській області гру проведуть у Харкові.

Зазначається, що УАФ також розглядала варіант із Дніпро-Ареною, але зупинила свій вибір на ОСК Металіст. Повідомляється, що офіційно про зміни оголосять завтра, 26 червня.

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