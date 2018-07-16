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Финал ЧМ-2018: Пиварич не пожал руку Путину ю время церемонии награждения

08:39 46 Читати українською
Финал ЧМ-2018: Пиварич не пожал руку Путину ю время церемонии награждения
Йосип Пиварич / соцсети

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время вручения серебряных медалей.

Сборная Хорватии уступила Франции в матче финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:4.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Во время церемонии награждения на пьедестале находился и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич стал единственным игроком, который не пожал руку главе страны, принимавшей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Хорватия Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Франция - Хорватия Володимир Путін Видеоновости Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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