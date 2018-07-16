Финал ЧМ-2018: Пиварич не пожал руку Путину ю время церемонии награждения

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время вручения серебряных медалей.

Сборная Хорватии уступила Франции в матче финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:4.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Во время церемонии награждения на пьедестале находился и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич стал единственным игроком, который не пожал руку главе страны, принимавшей ЧМ-2018.