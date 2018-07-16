Фінал ЧС-2018: Піваріч не потиснув руку Путіну пд час церемонії нагородження

Світ — 07:00 899
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Головні новини футболу 15 липня: Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу, Сампаолі покинув збірну Аргентини
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ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного французаЧС 2018 — 15 лип 2308
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Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018ЧС 2018 — 15 лип 1218
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Сампаолі офіційно покинув збірну АргентиниСвіт — 15 лип 615
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"Неймар попросить продати Мбаппе, щоб не бути в його тіні". Реакція соцмереж на фінал ЧС-2018 Франція – ХорватіяЧС 2018 — 15 лип 2777
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