Фінал ЧС-2018: Піваріч не потиснув руку Путіну пд час церемонії нагородження

Захисник збірної Хорватії Йосіп Піваріч не став тиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну під час вручення срібних медалей.

Збірна Хорватії поступилась Франції у матчі фіналу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:4.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі знаходився і президент Російської Федерації Володимир Путін.

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч став єдиним гравцем, який не потиснув руку голові країни, що приймала ЧС-2018.