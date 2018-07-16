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Фінал ЧС-2018: Піваріч не потиснув руку Путіну пд час церемонії нагородження

08:39 4 Читать на русском
Фінал ЧС-2018: Піваріч не потиснув руку Путіну пд час церемонії нагородження
Йосіп Піваріч / соцмережі

Захисник збірної Хорватії Йосіп Піваріч не став тиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну під час вручення срібних медалей.

Збірна Хорватії поступилась Франції у матчі фіналу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:4.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі знаходився і президент Російської Федерації Володимир Путін.

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч став єдиним гравцем, який не потиснув руку голові країни, що приймала ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Володимир Путін Відеоновини Франція - Хорватія Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Хорватія Хорватія
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