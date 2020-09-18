Нападающий Десны Александр Филиппов все ближе к переходу в чемпионат Бельгии.

Десна хочет выручить за трансфер Филиппова приличную сумму, сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники. Речь идет о 1,5 млн евро.

Филиппов прошел медосмотр в Сент-Трюйдене – переезд украинца в Бельгию еще ближе

Сент-Трюйден пока не готов заплатить больше 1 млн и пытается уменьшить цену. Сейчас ведутся переговоры. К слову, украинец уже прошел медосмотр в Бельгии.

Александр Филиппов стал открытием прошлого сезона УПЛ – форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассист. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии Сент-Трюйден финишировал на 12 строчке.

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