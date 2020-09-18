Нападник Десни Олександр Філіппов все ближчий до переходу в чемпіонат Бельгії.

Десна хоче виручити за трансфер Філіппова пристойну суму, повідомляє Sport.ua з посиланням на власні джерела. Мова йде про 1,5 млн євро.

Філіппов пройшов медогляд у Сент-Трюйдені – переїзд українця в Бельгію ще ближчий

Сент-Трюйден наразі не готовий заплатити більше 1 млн і намагається зменшити ціну. Наразі ведуться перемовини. До слова, українець вже пройшов медогляд у Бельгії.

Олександр Філіппов став відкриттям минулого сезону УПЛ – форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. За підсумками минулого розіграшу чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден фінішував на 12 сходинці.

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