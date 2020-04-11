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Филиппов стал лучшим по реализациии в УПЛ – неожиданные цифры

13:31 27 Читати українською
Филиппов стал лучшим по реализациии в УПЛ – неожиданные цифры
Александр Филиппов / фото ФК Десна

Стали известны статистические данные игроков чемпионата Украины – некоторые из них на уровне европейских топов.

Филиппов оказался лучшим игроком чемпионата Украины по проценту реализации, информирует Команда№1.

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Нападающий забил 13 раз, имея 28 возможностей – то есть 46,4% удачных попыток. Интересно, что показатели форварда Десны попали в топ и европейских чемпионатов – Филиппова опережает только Джейдон Санчо, который реализовал 48,2% своих возможностей. Худшая же реализация в УПЛ в Захедитабара Шахаба с Олимпика – 3 гола из 20 попыток и лишь 15% реализованных шансов.

Отметим, что среди игроков УПЛ ближайшее к этому показателю стал Марлос, который удачно использовал 45,0% моментов.

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Захедитабар Шахаб Захедитабар Шахаб Марлос Марлос Александр Филиппов Александр Филиппов Десна Десна Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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