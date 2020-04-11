Известный скаут оценил шансы Михайличенко вернуться в Динамо

Известный украинский скаут Алекс Великих поделился мнением относительно игры защитника Зари Богдана Михайличенко.

"Нужно знать, что за команду строят в Динамо. Разумеется, летом столичный клуб искал более готового игрока и сделал ставку на Караваева. Расцвет Михайличенко в Заре, возможно, и вызван этим переходом.

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Очень часто молодому игроку нужен вызов, необходимость доказать всем окружающим и самому себе, что он достоин внимания. Меньшее давление в Заре, чем в Динамо стало тем условием, которое помогло Богдану проявить себя и расти от матча к матчу.

Продать Миколенко и вернуть Михайличенко? Сомнительно. Не уверен, что Богдан уже готов играть в Динамо. Во-вторых – мне кажется, что стиль игры Шахтера для него более приемлем", – поделился Великих в интервью Газете по-украински.

К слову, Михайличенко провел 27 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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