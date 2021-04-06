Васланд-Беверен потерпел поражение от Сент-Трюйдена в 31-м туре чемпионата Бельгии. Украинец Александр Филиппов получил несколько минут игрового времени.

Лига Жупиле, 31-й тур

Васланд-Беверен – Сент-Трюйден – 2:4

Голы: Фрай, 2, Верстрет, 78 – Сузуки, 32, 84, Мбойо, 52, 75

Удаление: Вукотич, 27 Вейтенс, 73 (оба – Васланд-Беверен)

Васланд-Беверен, аутсайдер бельгийского первенства, уже на второй минуте вышел вперед, а до перерыва остался еще и в меньшинстве. Этим воспользовался Сузуки, который отметился голом еще до завершения первой 45-минутке.

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Во втором тайме Мбойо оформил дубль, Сузуки тоже забил во второй раз. Интересно, что эти игроки являются прямыми конкурентами Александра Филиппова в нападении. Сам украинец появился на поле уже при счете 2:4 и сыграл всего несколько минут, результативными действиями он не отличался.

Голевой триумф помог Сент-Трюйдену подняться на 14 строчку турнирной таблицы Лиги Жупиле с 38 очками. У Васланд-Беверена на 10 зачетных баллов меньше и последнее место.

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