Васланд-Беверен зазнав поразки від Сент-Трюйдена у 31-му турі чемпіонату Бельгії. Українець Олександр Філіппов отримав кілька хвилин ігрового часу.

Ліга Жупіле, 31-й тур

Васланд-Беверен – Сент-Трюйден – 2:4

Голи: Фрай, 2, Верстрет, 78 – Сузукі, 32, 84, Мбойо, 52, 75

Вилучення: Вукотіч, 27, Вейтенс, 73 (обоє – Васланд-Беверен)

Васланд-Беверен, аутсайдер бельгійської першості, вже на другій хвилині вийшов вперед, а до перерви залишився ще й у меншості. Цим скористався Сузукі, який відзначився голом ще до завершення першої 45-хвилинці.

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У другому таймі Мбойо оформив дубль, Сузукі теж забив вдруге. Цікаво, що ці гравці є прямими конкурентами Олександра Філіппова у нападі. Сам українець з'явився на полі вже за рахунку 2:4 та відіграв лише кілька хвилин, результативними діями він не відзначався.

Гольовий тріумф допоміг "канарейкам" піднятись на 14 сходинку турнірної таблиці Ліги Жупіле з 38 очками. У Васланд-Беверена на 10 залікових балів менше та останнє місце.

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