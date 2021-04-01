"Меня приглашали в команду как форварда, но через пару игр мы немного изменили схему. Меня поставили под нападающим – мы хорошо сыграли, выиграли, я отдал голевую передачу. После этого тренер не стал ничего менять.

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Сейчас же новый тренер видит меня только нападающим – у нас их 5 человек в команде, играют только двое. Сейчас для команды тяжелый и важный период – нужно набирать очки, и потому тренер особенно не делает ротацию и замены, играем одним составом.

У каждого футболиста бывают такие тяжелые периоды, когда тренер не видит тебя в составе, ты не подходишь под его идеи. Тяжело психологически доказывать на тренировках, но ничего страшного. Я верю, что можно изменить любую ситуацию. Конечно, мне не нравится то, что я не играю – я хочу играть, а не просто быть в команде. Осталось 4 важных матча – все мои мысли только о них.

Уже в отпуске буду думать о своем будущем. Тем более, что, можно сказать, я полностью адаптирован в Бельгии. Главное – язык, стараюсь 2-3 раза заниматься с преподавателем на английском и сейчас уже практически все понимаю и многое могу сказать", – признался Филиппов в комментарии программе "ТаТоТаке".

Напомним, украинец перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 года за 1,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "канареек" 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Последний раз Александр выходил на поле еще 3 февраля.

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