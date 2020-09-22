Один из лучших форвардов чемпионата Украины прошлого сезона продолжит карьеру в Лиге Жупиле.

Форвард Десны Александр Филиппов стал игроком бельгийского Сент-Трюйдена, сообщает официальный сайт "канареек".

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Детали сделки не сообщаются, но авторитетный портал Transfermarkt заявляет о контракте сроком на 3 года. Черниговцы получат за своего нападающего 1,5 млн евро.

Напомним, Александр Филиппов стал открытием прошлого сезона УПЛ – форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассистами. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии Сент-Трюйден финишировал на 12 строчке.

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