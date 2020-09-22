Один з найкращих форвардів чемпіонату України минулого сезону продовжить кар'єру у Лізі Жупіле.

Форвард Десни Олександр Філіппов став гравцем бельгійського Сент-Трюйдена, повідомляє офіційний сайт "канарок".

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Деталі угоди не повідомляються, але авторитетний портал Transfermarkt заявляє про контракт терміном на 3 роки. Чернігівці отримають за свого нападника 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Філіппов став відкриттям минулого сезону УПЛ – форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. За підсумками минулого розіграшу чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден фінішував на 12 сходинці.

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