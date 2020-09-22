"На воротах – Жека Паст хорошо себя зарекомендовал. На ударах – Литовка себя показал. Я сейчас могу назвать весь список Десны, потому что они для меня самые лучшие.

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Денис Фаворов – правый защитник, он забивал, помогал, был капитаном. Центральный защитник – Макс Имереков. Еще в Заре неплохо ребята себя проявили – Вернидуб и Чеберко.

Давай я посажу чуть ниже на позицию Жеку Банаду, он может защитника сыграть, лидер своей команды. В прошлом году он забил 9 голов, играя опорного, ни одного с пенальти. Тоже не получил вызов. В центре Влад Огиря – он провел сезон на хорошем уровне. Дмитрий Гречишкин много играет, он опытный человек, который поиграл в Шахтере. Из Колоса – Евгений Смирный.

Крайний хав... На одну позицию назву двоих – Егор Картушов и Владислав Калитвинцев. Они прекрасно провели сезон в Десне, забивали, отдавали, выглядели хорошо в каждом матче. В Александрии – Максим Третьяков. В Заре на фланге может Кабаев сыграть. Команда по-другому раскрылась", – сказал Филиппов в комментарии ютуб-каналу Трендец.

К слову, накануне Андрей Шевченко объявил список игроков на матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании – Филиппов вновь оказался вне заявки.

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