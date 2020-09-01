"Я думаю, все понимают, что в такой ситуации будет трудно. Наверное, нам, скорее всего, выпадет Вольфсбург. Однако, ничего страшного в этом нет. Мы видели, и как Александрия с ними хорошо играла, и как Шахтер. Поэтому у нас будут шансы.

Десна получила сложный жребий в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Понемногу начинаем готовиться к Лиге Европы. Понимаем, что соперник серьезный, а игра пройдет на выезде. Но ничего страшного! Это Лига Европы – там слабых соперников не бывает. Если выпал Вольфсбург – будем выходить и играть", – сказал Филиппов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, соперником команды Александра Рябоконя в третьем раунде квалификации Лиги Европы будет победитель пары Кукес (Албания) – Вольфсбург (Германия). Благодаря слепому жребию черниговцы проведут этот поединок на выезде.

"Надо только сыграть, как Десна": фанаты АЗ реагируют на матч с Динамо в ЛЧ – от самоиронии до железной причины победить