"Я думаю, всі розуміють, що в такій ситуації буде важко. Напевно, нам, швидше за все, випаде Вольфсбург. Проте, нічого страшного у цьому немає. Ми бачили, і як Олександрія з ними добре грала, і як Шахтар. Тому у нас будуть шанси.

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Потроху починаємо готуватися до Ліги Європи. Розуміємо, що суперник серйозний, а гра пройде на виїзді. Але нічого страшного! Це Ліга Європи – там слабких суперників не буває. Якщо випав Вольфсбург – будемо виходити і грати", – сказав Філіппов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, суперником команди Олександра Рябоконя у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи буде переможець пари Кукес (Албанія) – Вольфсбург (Німеччина). Завдяки сліпому жеребу чернігівці проведуть цей поєдинок на виїзді.

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