Все чаще Динамо особо не боятся в Европе. Фанатские сайты АЗ пишут, что в команде Луческу нет и близко тех великих имен, что в 2010 году, когда киевляне дважды победили Алкмаар. Тогда были Шевченко, Милевский, Гусев, Вукоевич и многие другие. Сейчас наиболее известными называют Жерсона Родригеса и Франа Соля, которые играли в чемпионате Нидерландов за Телстар и Виллем II. Болельщики радуются, что не попадется Бенфика, но шапками закидывать не спешат.

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"Лучшая жеребьевка, которое могло только быть". Хотя хватает и иронических комментариев. "Если мы просто сыграем так, как Десна Чернигов, не случится ничего плохого". Приводят скриншот с Гугла, который, правда, далековат от истины. Несколько недобросовестных сайтов ошиблись, и поисковая система почему-то тоже выдает, что Динамо в августе проиграло команде Рябоконя 1:4, хотя на самом деле упомянутый товарищеский матч завершился со счетом 1:2.

"Ну, если Киев играет, как АДО..." – отвечают скептики. Недавно АЗ проиграл спарринг Ден Хаагу (0:1), одному из аутсайдеров прошлого сезона Эредивизии. Еще один интересный скрин с портала Трансфермаркт. Намекают, что рыночная стоимость игроков Динамо сплошь и рядом идет вниз. К слову, по сравнению с предыдущей версией вырос лишь Жерсон (на 100 тысяч евро до 1,5 млн), а все упали. Разница между суммарными стоимостями команд – 35 миллионов в пользу АЗ.

Есть и те, кто расстроился. "Жребий, которого очень хотелось избежать. Бенфика дает играть, и это больше устраивает АЗ. В свою очередь Динамо – жесткая команда, которая маловато позволяет в атаке. Мы не будем фаворитами. Возможно, это и хорошо. Не могу придумать что-то более позитивного".

На этот комментарий отвечают привычным сарказмом с большей поддержкой: "На данный момент мы нигде не являемся фаворитами". Фанаты опасаются неопределенности с составом и проблем в обороне, где вообще "катастрофа". Остерегаются голландцы высоких и физически сильных ребят, которые якобы всегда играют в киевской линии атаки. "Да и защитники у них часто дровосеки".

Алкмар испытывает проблемы с возвращением командной скорости после долгой паузы, поэтому для Нидерландов было бы лучше, если бы эта команда вышла в ЛЧ напрямую, а квалификацию играл Аякс, считают критики. "АЗ набрал бы больше баллов для коэффициента страны, если станет выступать в Лиге Европы", – мы не против такой версии будущего команды Слота. С другой стороны, огромные миллионы за выступления в ЛЧ нужны команде, чей лидер Стенгс (лучший ассистент прошлого сезона) зарабатывает только 500 тысяч евро.

Некоторые откровенно иронизирует над уровнем игроков Динамо, мол, там только 2-3 исполнителя среднего уровня чемпионата Нидерландов. Однако большинство подходят с осторожностью и сдержанным оптимизмом. "АЗ закатал бы тот Киев, но если бы был в форме, которую демонстрировал в прошлом сезоне? Какие поспешные выводы. Форма – это то, что можно набрать и приходит с уверенностью. Еще есть 2 недели".

Находят и железные причины обыграть Динамо: "Они выиграли только 1 еврокубковый матч из последних 10. Жаль только одного – играют вдали от дома". С другой стороны не все так просто: "Почти без шансов, ведь Динамо неделю назад комфортно обыграло Шахтер в Суперкубке 3:1. Сейчас это совсем другая команда, учтите это".

Напомним, Динамо примет АЗ 15 или 16 сентября в Киеве. Третий квалифай-раунд пройдет без зрителей и состоит из одного матча. Далее победителя этой пары ждет сильнейший в дуэте Гент – Рапид.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо Киев, Ребров, Милевский, Яремчук и Ко узнали соперников