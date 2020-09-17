Форвард вже сьогодні, 17 вересня, має прибути в Бельгію задля підписання контракту із Сент-Трюйденом, повідомляє Het Belang van Limburg.

Шевченко назвав головну умову для потрапляння Філіппова у збірну України

Філіппов має пройти медогляд та підпише довготривалий контракт із новим клубом. Деталі угоди поки не розголошуються.

Нагадаємо, Філіппов у складі Десни став одним з найкращих бомбардирів УПЛ у минулому сезоні, забивши 16 голів у 29 матчах.

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